İsrail'den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya'ya gidecek

İsrail'in hapishanelerinde tutulan 9 binden fazla Filistinliyi kapsayan korkunç bir gelişme yaşandı. Tel Aviv'den gelen son bilgilere göre, Filistinli mahkumların idam cezasının infaz edilmesi için gardiyanların Doğu Asya'daki bir ülkeye gönderileceği öğrenildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yaptığı açıklamada, "Asma, elektrikli sandalye, zehirli iğne ya da kurşuna dizme… Yöntem ne olursa olsun, tek bir şeyi hak ediyorlar: ölüm cezası." ifadelerini kullandı.

Doğukan Akbayır

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, İsrail polisinden bir heyetin "Filistinli mahkumların idam cezasının nasıl infaz edileceğini öğrenmek üzere yakında Doğu Asya'daki bir ülkeye gideceği" ifade edildi. Haberde, söz konusu ülkenin ismi açıklanmadı.

İsrail den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya ya gidecek 1

İDAM CEZASI YOLDA

İsrail Cezaevi İdaresi'nin idam cezasının uygulanmasına yönelik hazırlıklara başladığı belirtilen haberde, bu kapsamda özel bir infaz kompleksi kurulmasının, gerekli prosedürlerin hazırlanmasının, personelin eğitilmesinin ve idam cezasını uygulayan ülkelerdeki örneklerin incelenmesinin planlandığı ifade edildi.

Asılarak idam yönteminin tercih edilmesi halinde infazın, 3 kişinin aynı anda düğmeye basmasıyla gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

İsrail den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya ya gidecek 2

GARDİYANLARA ÖZEL EĞİTİM

Gardiyanların özel eğitim alacağı, infaz ekiplerinin gönüllülerden oluşturulacağı ve nihai kararın ardından idamın 90 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.

Haberde ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, söz konusu yasanın öncelikle 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarına, daha sonra ise Batı Şeria'da "ciddi saldırılar" nedeniyle hüküm giyenlere uygulanmasının planlandığını söyledi.

İsrail den Filistinli tutsaklar için yeni idam planı! Gardiyanlar Doğu Asya ya gidecek 3

KORKUTAN AÇIKLAMA: "ASMA, ELEKTRİKLİ SANDALYE, KURŞUNA DİZME..."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asma, elektrikli sandalye, zehirli iğne ya da kurşuna dizme… Yöntem ne olursa olsun, tek bir şeyi hak ediyorlar: ölüm cezası." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü tarafından İsrail Meclisine sunulan yasa tasarısı, "İsrail devletine ve topraklarındaki Yahudi halkına zarar verme amacıyla, belirli bir gruba karşı ırkçı veya nefret saikli güdülerle kasten ya da kasıtsız olarak bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanların ölüm cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Tasarı, 7 Ekim'e katılmakla suçlanan Filistinlilere idama varan cezalar verilmesini savunurken, delillerin karmaşıklığı ve "7 Ekim'de yaşanan vahşeti" öne sürerek askeri mahkemenin yürüteceği yargılamada "standart usul ve kurallardan" sapmasına da izin veriyor.

Söz konusu tasarı, bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere yol açarken, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulanıyor.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.

