İsrail’den Hamas’ın üst düzey komutanına hava saldırısı: 3 ölü

İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi.

EL-KASSAM TUGAYLARI ÜST DÜZEY KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(İHA)

