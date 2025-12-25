HABER

İsrail'den İran'a gönderme: Trump ve Netanyahu bombardıman uçağında!

İsrail ile İran arasında geçtiğimiz yaz aylarında patlak veren savaşta yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Son zamanlarda iki ülke arasında tansiyon yeniden tavan yapabilir. İsrail'in paylaştığı yapay zeka videosunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun B-2 bombardıman uçağında olması dikkat çekti. Paylaşıma 'Zafer turumuzda 6 ay' notu düşüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 24 Haziran'da sağlanan ateşkesin 6'ıncı ayında İran'a videolu gönderme yaptı. İsrail Başbakanlık Ofisinin Instagram hesabından paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulan videoda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısında kullandığı B-2 bombardıman uçağına yer verildi.

"ZAFER TURUMUZDA 6 AY"

Videoda uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, yardımcı pilot koltuğunda ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı. 6 saniyelik videoya, "Zafer turumuzda, 6 ay" notu düşüldü.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, Haziran ayında İran'ın üst düzey askeri liderlerine, nükleer bilim insanlarına, uranyum zenginleştirme tesislerine ve balistik füze programına yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirmişti.

İran ise İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'e 500'den fazla balistik füze ve yaklaşık bin 100 insansız hava aracı ateşlemişti.

12 gün süren ve 24 Haziran'da sona eren saldırılar sonucu İsrail'de 32 kişi ölmüş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

İran'da ise 627 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin kişi yaralanmıştı.

ABD, savaşın sonlarına doğru B-2 bombardıman uçağıyla İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirmişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

