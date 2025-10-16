HABER

İsrail, Lübnan'ı bombalıyor! Çok sayıda şehir hedef alındı: Şiddetli patlamalar yaşanıyor

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları ve İHA'ları Lübnan'ın güney ve doğusundaki 5 şehre çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırıya uğrayan bölgelerde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Gece saatlerinde yapılan saldırılarda çok sayıda nokta hedef alındı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE İHA'LARLA SALDIRDILAR

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bir bölgeyi hedef alan hava saldırısı düzenledi. İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine iki, Sarafand ile Bisariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine bir hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı; saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Mercayun'da bir İsrail İHA'sı halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi.
İsrail ait bir İHA da Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i (GWB) hedef aldığını öne sürdü.
İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi. Hedef alınan GWB'ye ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

"Bekaa Vadisi'nde (doğu) ve Lübnan'ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah'a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlediğini" iddia etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.
Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

