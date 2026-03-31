İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Sur'dan dumanlar yükseldi

İsrail, Güney Lübnan'da Sur kentini hedef aldı.

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Sur'dan dumanlar yükseldi
Mehmet Hazar Gönüllü

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yoğun bir şekilde saldırdığı Lübnan'da tahliye uyarıları sürüyor. Son olarak Sur kentinden dumanlar yükseldi.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını açıkladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

