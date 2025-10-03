HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail’den Lübnan’da UNIFIL personeline İHA'lı saldırı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Lübnan’daki Maroun al-Ras köyünde bulunan barış gücü personeli, Lübnan askeri ve sivillere, insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı.

İsrail’den Lübnan’da UNIFIL personeline İHA'lı saldırı

UNIFIL, dün İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Lübnan'ın güneyindeki barış gücü personeli ve Lübnan askerlerine insansız hava araçları ile saldırdığını duyurdu. Açıklamada, görevlilerin ve askerlerin Maroun al-Ras köyünde İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarında yıkılan evlerin enkazını temizleyen sivil işçilere destek verirken İsrail'in saldırısına uğradığı belirtildi.

İHA İLE SALDIRDILAR

Açıklamada, "Yerel saat ile 11.30 sıralarında iki farklı bölgede kazı araçlarının yaklaşık 500 metre yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Kısa bir süre sonra ilk grup bir insansız hava aracının (İHA) üzerlerinden uçtuğunu ve 30 ila 40 metre kadar yakınlarında bir patlama yaşandığına tanıklık etti. Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci grup, başka bir İHA’nın bir el bombası bıraktığını ve bu bombanın başlarının sadece 20 metre üzerinde patladığını gördü" ifadelerini kullanıldı.

İsrail’den Lübnan’da UNIFIL personeline İHA lı saldırı 1

IDF KONUYA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YAPMADI

UNIFIL olaylarda kimsenin yaralanmadığını ve enkaz temizleme çalışmaların sürdüğünü açıklarken, IDF’nin durum hakkında bilgilendirildiğini ve saldırıların hemen durdurulmasının talep edildiğini de bildirdi. İsrail’in faaliyetlerinin kınandığı açıklamada, saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiği belirtildi. UNIFIL’in açıklamasında ayrıca, "IDF’yi gözlemci güçlere, sivillere ve Lübnan askerlerine yönelik saldırılarına son vermeye ve görevimizi engellenmeden yerine getirmemiz için imkanlar tanımaya çağırıyoruz" denildi.

IDF konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bindiği asansörde hayatını kaybetmişti: 4 kişi tutuklandıBindiği asansörde hayatını kaybetmişti: 4 kişi tutuklandı
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu Türklerle ilgili açıklamaDışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu Türklerle ilgili açıklama

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.