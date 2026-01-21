HABER

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ihlalleri devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Lübnanlı kaynaklar, İsrail ordusu tarafından Ensar, El Kharaib, Qanarit, Jarjouh ve Kfour dahil olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere saldırı düzenlendiğini, bazı yapılarda büyük ölçüde hasar meydana geldiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın taraflar arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürülürken, "Saldırı, ateşkes mutabakatına yönelik tekrar eden ihlaller doğrultusunda gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

LÜBNAN: "SALDIRILAR BÖLGEDEKİ İSTİKRARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ihlalleri devam ediyor. Son olarak güney bölgelerindeki köyler dahil, çeşitli bölgelerde yerleşim yerleri ve sivil yapılar hedef alındı. Bu saldırılar, Lübnan'ın egemenliğinin ve güvenliğinin yanı sıra ateşkes anlaşmasının ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalidir" denildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, "Saldırılar, ordunun çalışmalarını engelliyor ve operasyonel faaliyetlerini aksatıyor, can kaybı ve yaralanmalara neden oluyor. Evlerini kaybeden onlarca ailenin kaçmasına yol açıyor. Bu da bölgedeki istikrarı olumsuz etkiliyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL, ATEŞKES İHLALİNİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren çatışmaların ardından 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a sıklıkla hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
