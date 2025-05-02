HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı ortak açıklamada "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır" ifadelerine yer verdi.

İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Savunma Bakanı Yisrael Katz 'ın tehdidinden saatler sonra İsrail ordusu, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

"DÜRZİLERE YÖNELİK HİÇBİR TEHDİDE İZİN VERMEYİZ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

thumbs_b_c_a940b840009effb3493d14fde80b530d

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

thumbs_b_c_550aaed9b33841217a339b71e8cb1277

KATZ, SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye için düşünülen kral dikkat çekti! Suriye için düşünülen kral dikkat çekti!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

ÇATIŞMALARDA YARALANANLAR OLMUŞTU

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

thumbs_b_c_24ea24d00ae10ed00bb16f77fc1d4863

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuk katillere daha büyük ceza geliyor! Çocuk katillere daha büyük ceza geliyor!
Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri için kapatılan yollar açılmaya başladıTaksim’de 1 Mayıs tedbirleri için kapatılan yollar açılmaya başladı

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
40'ncı saniyede gol geldi! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı neredeyse belli oldu

40'ncı saniyede gol geldi! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı neredeyse belli oldu

Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber!

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı 15 bin personel alacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.