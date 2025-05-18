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İsrail'den yeni katliam hamlesi: Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı kara harekatı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığını bildirdi.İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir hamle daha yaptı.

İsrail'den yeni katliam hamlesi: Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı kara harekatı başlattı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla yeni bir hamle daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı bildirildi.

HAREKATIN ADI DUYURULDU

Açıklamada, "Bu operasyon Gideon’un Savaş Arabaları Operasyonu’nun başlangıcını işaret ediyor" denildi.

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"GEÇEN HAFTA AÇILIŞ SALDIRISI BAŞLATILMIŞTI"

Geçtiğimiz hafta boyunca bir "açılış saldırısı" başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bu süreçte, Hamas’a ait 670’den fazla hedef vuruldu. Hedef alınan yerler arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünel hatları ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde operasyon yürüten birliklere düzenli olarak destek vermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail güçleri şu anda Gazze Şeridi’nde stratejik bölgeleri kontrol altına almış durumda. IDF, İsrail vatandaşlarını korumak amacıyla Gazze Şeridi’ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecek" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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