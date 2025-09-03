İsrail'den yeni skandal: Gazze'deki operasyonların 2. aşaması başladı!

Son dakika... İsrail kana doymuyor... Geçtiğimiz günlerde Gazze'nin 'tamamen işgal' planı çerçevesinde ilk dalga operasyonlarını başlattıklarını duyuran İsrail, şimdi de ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki Gideon operasyonlarının ikinci aşamasının başladığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye alınmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıklamıştı.
Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.
