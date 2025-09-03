HABER

İsrail'den yeni skandal: Gazze'deki operasyonların 2. aşaması başladı!

Son dakika haberi: İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin dış mahallelerini içeren operasyonların ilk aşamasının ardından Gazze'deki Gideon operasyonlarının ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

Son dakika... İsrail kana doymuyor... Geçtiğimiz günlerde Gazze'nin 'tamamen işgal' planı çerçevesinde ilk dalga operasyonlarını başlattıklarını duyuran İsrail, şimdi de ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.

GENELKURMAY BAŞKANI DUYURDU

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'deki Gideon operasyonlarının ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

'TAMAMEN İŞGAL' PLANI...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye alınmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını açıklamıştı.

Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

