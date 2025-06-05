İsrail Dışişleri Bakanı Saar’a Almanya’da Gazze protestosu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya geldi. İsrailli bakan, Berlin’de mevkidaşı Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü. Saar ve Wadephul, Holokost Anıtı'na çelenk koydu. Anıtın önündeki kısa anma töreninden sonra bakanlar, ikili temaslarda bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı binasına geçti. Wadephul ve Saar arasındaki görüşmede İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması ve bölgedeki sivil halkın durumunun ele alınması öngörülüyor.

İSRAİL'E YÖNELİK SİLAH SATIŞLARININ DERHAL DURDURULMASI ÇAĞRISI

Görüşmeler esnasında, çeşitli insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan bir grup, bakanlık önünde toplanarak, İsrail'in aylardır Gazze'de uyguladığı soykırımını ve insanlık dışı uygulamalarını protesto etti. "Kırmızı Çizgimiz Uluslararası Hukuk" başlığı altında toplanan göstericiler, Alman siyasetçilerden Gazze'de uygulanan soykırımın durdurulması için İsrail'e baskı yapılmasını ve bu ülkeye yönelik silah satışlarının derhal durdurulmasını istedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır