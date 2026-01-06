HABER

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Somaliland'a ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin tanıdığı Somaliland bölgesine ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Somali Dışişleri Bakanlığı ziyareti kınayarak Somali'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin geçtiğimiz ay "bağımsız ülke" olarak tanıdığı Somaliland bölgesini ziyaret etti. Saar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullah ile bir araya geldiğini belirtti. Saar, "Bu ziyaret aynı zamanda bir mesaj niteliğinde: İsrail ve Somaliland arasındaki ilişkileri ilerletmeye kararlıyız. Bugün Cumhurbaşkanı ve yönetiminin üst düzey yetkilileriyle ilişkilerimiz hakkında anlamlı görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasında karşılıklı tanıma ve diplomatik ilişkilerin kurulması kimseye karşı bir amaç taşımamaktadır. Ortak hedefimiz, iki halkın ve ülkenin iyiliğini teşvik etmektir. Hargeisa'da şunu açıkça belirttim: Kimleri tanıyacağına ve kimlerle diplomatik ilişkilerini sürdüreceğine yalnızca İsrail kendisi karar verecektir" diyerek Somaliland'ın sözde Cumhurbaşkanı'nın, Netanyahu'nun davetini kabul ettiğini ve resmi bir ziyaret için İsrail'e geleceğini söylediğini ifade etti.

SOMALİ'DEN KINAMA

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Somaliland bölgesine yaptığı ziyaretin kınandığı ifade edildi. Söz konusu ziyaretin, Somali'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı. Somali'nin rızası olmadan yapılan her türlü resmi girişimin yasa dışı ve geçersiz olduğunu belirtildi. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara Somali'nin toprak bütünlüğünü destekleme çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Aden Körfezi'nde stratejik bir konuma sahip olan ve kendi para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak herhangi bir ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. İsrail, 26 Aralık'ta Somaliland'ı tanıyan tek ülke olmuştu.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
