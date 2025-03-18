İsrail'e bir tepki de AK Parti'den: "Bu katliam şebekesinin hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açık"

İsrail'in son katliamına tepkiler peş peşe geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler.

Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır.

Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır