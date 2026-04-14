İsrail'e kapılar bir bir kapanıyor! Meloni de kayıtsız kalmadı, mektup gitti

İsrail’in İran, Gazze, Lübnan'daki saldırıları sürerken Avrupa’da Tel Aviv yönetimine yönelik tepkiler de daha görünür hale gelmeye başladı. Son olarak İtalya’dan gelen adım, Batı'daki rahatsızlığın artık diplomatik ve askeri ilişkiler alanına da yansımaya başladığı şeklinde yorumlandı. Roma ile Tel Aviv arasında tansiyon yükselirken Almanya’dan da İsrail’e saldırıları durdurma çağrısı geldi.

MELONİ, İTALYA'NIN İSRAİL KARARINI DUYURDU

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Verona’da katıldığı bir etkinlik sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Meloni, "Mevcut durum göz önüne alındığında hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar vermiştir" dedi. Meloni ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya yönelik ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İTALYA'DAN İSRAİL'E MEKTUP GİTTİ

İtalyan medyasına göre Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrailli mevkidaşı Israel Katz’a askıya alma kararını içeren bir mektup gönderdi.

13 Nisan 2016’da yürürlüğe giren ve savunma sanayi, askeri personelin eğitimi, araştırma-geliştirme ve bilgi teknolojileri alanlarında iş birliğini içeren anlaşma, 5 yılda bir yenileniyordu.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM ARTMIŞTI

Geçtiğimiz hafta İtalyan hükümetinin İsrail güçlerini Lübnan’daki Birleşmiş Milletler barış gücündeki İtalyan askerlerinin konvoyuna uyarı ateşi açmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmıştı. İtalya Dışişleri Bakanlığı, en az bir aracın hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled’i protesto amacıyla bakanlığa çağırmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani dün İsrail güçlerinin Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirtip kınamış, bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, İtalya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari’yi bakanlığa çağırmıştı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ'DEN İSRAİL'E: "SON VER"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de İsrail'e, Lübnan'a yönelik saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

Bölgedeki durumu endişeyle takip ettiklerini aktaran Merz, "Özellikle Lübnan'ın güneyindeki durumu da büyük bir endişeyle izliyoruz. İsrail'in orada yürüttüğü savaşın sertliği, barış sürecinin bütününü başarısızlığa uğratabilir ve bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

Merz, bu geçtiğimiz gün, diğer ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarıyla, İsrail hükümetine saldırıları sona erdirmesi çağrısında bulunduklarını belirterek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrailli mevkidaşıyla iki kez konuştuğunu, kendisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temasta olduğunu aktardı.

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin zorlu geçeceği değerlendirmesinde bulunan Merz, her şeyden önce, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının güvence altına alacak uygulanabilir bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Merz, müzakerlerin başarılı olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden, Alman hükümeti, diplomatik süreci mümkün olan her şekilde ve her yerde desteklemeye devam edecektir." dedi.

Kaynak: İHA-AA