Genç adamın ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de 30 yaşındaki adamın ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 2’si yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak üzerinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, 30 yaşındaki Mert E. bıçaklanarak yaralanmıştı. Mert E., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, 4 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilerden T.P. (18) ile O.B. (23) yakalanırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır