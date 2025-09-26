HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü

İsrail'in, Gazze şehrindeki El-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Gazze'de mülteci kampını vurdu: 1'i çocuk 2 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şehrinin batısındaki El-Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, evde büyük çaplı hasar oluştuğu belirtilirken, hızla olay yerine gelen ambulansların yaralıları Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk ettiği belirtildi.

İsrail, Gazze de mülteci kampını vurdu: 1 i çocuk 2 ölü 1

GAZZE ŞERİDİ'NDE CAN KAYBI 65 BİN 502'YE ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 65 bin 502'ye, yaralı sayısı 167 bin 376'ya ulaştığı belirtilmişti.

(İHA)

25 Eylül 2025
25 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya, İsrail ile bir anlaşmayı daha iptal ettiİspanya, İsrail ile bir anlaşmayı daha iptal etti
Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştıMüteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.