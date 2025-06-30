İsrail Gazze'de plaja saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü var

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların bugün Gazze sahilinde bulunan Al-Baqa plajına gerçekleştirdiği saldırıda 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, İsrail'in sahil bölgesini kalabalık saatlerde vurduğunu belirterek, gazeteci İsmail Ebu Hatab'ın hayatını kaybettiğini ve gazeteci Bayan Ebu Sultan'ın da yaralandığını aktardı.

Filistin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ebu Hatab'ın ölmesiyle İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır