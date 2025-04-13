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İsrail Gazze’de un dağıtım noktasını vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait un dağıtım noktasını vurdu.

İsrail Gazze’de un dağıtım noktasını vurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bulunan Beni Suhaila bölgesinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait un dağıtım noktasını vurdu.

Yerel kaynaklar, un dağıtım noktasının yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarda yaşadığı Salah al-Din Mülteci Kampı’nda yer aldığını ifade ederek, İsrail ordusunun saldırıdan önce Filistinlilere bölgeyi boşaltmalarını emrettiğini söyledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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