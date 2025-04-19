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İsrail Gazze’de yine sivillere saldırdı: En az 7 ölü, çok sayıda yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara düzenlediği son saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze’de yine sivillere saldırdı: En az 7 ölü, çok sayıda yaralı

Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bir kez daha sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Han Yunus şehrindeki bir evi bombalaması sonucunda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Han Yunus şehrine bağlı El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra helikopter ile saldırı düzenlendiği ve en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırıların amacına dair açıklama yapılmadı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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