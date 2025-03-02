İsrail Gazze'ye yardım girmesin diye elini çabuk tuttu: Anlaşma biter bitmez durduruldu

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.

HAMAS: "ATEŞKES ANLAŞMASININ KALAN AŞAMALARINI TAMAMLAMA KONUSUNDAKİ İSTEKLİLİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması bugün itibarıyla sona erdi. Anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin belirsizlik sürerken, Hamas Arap Birliği’ne mektup gönderdi. "Sonraki aşamalara geçmeye hazırız" mesajı verilen mektupta, "Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve kuşatmanın kaldırılmasıyla sonuçlanacak ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarını tamamlama konusundaki istekliliğimizi teyit ediyoruz" denildi.

Gazze Şeridi’nde herhangi yabancı bir gücün bulunmaması gerektiğini vurgulayan Hamas mektubunda, "Filistinli olmayan herhangi bir proje ya da yönetim biçimini ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığını dayatma girişimini kategorik olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arap Ligi ülkeleri, salı günü Mısır’da "Gazze’nin savaş sonrası yönetimine" ilişkin zirve düzenleyecek.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır