HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Gazze'ye yardım girmesin diye elini çabuk tuttu: Anlaşma biter bitmez durduruldu

İsrail Gazze'ye yardım girmesin diye elini çabuk tuttu: Anlaşma biter bitmez durduruldu

02.03.2025 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İsrail, Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurdu.

İsrail Gazze'ye yardım girmesin diye elini çabuk tuttu: Anlaşma biter bitmez durduruldu

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.

HAMAS: "ATEŞKES ANLAŞMASININ KALAN AŞAMALARINI TAMAMLAMA KONUSUNDAKİ İSTEKLİLİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması bugün itibarıyla sona erdi. Anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin belirsizlik sürerken, Hamas Arap Birliği’ne mektup gönderdi. "Sonraki aşamalara geçmeye hazırız" mesajı verilen mektupta, "Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve kuşatmanın kaldırılmasıyla sonuçlanacak ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarını tamamlama konusundaki istekliliğimizi teyit ediyoruz" denildi.

Gazze Şeridi’nde herhangi yabancı bir gücün bulunmaması gerektiğini vurgulayan Hamas mektubunda, "Filistinli olmayan herhangi bir proje ya da yönetim biçimini ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığını dayatma girişimini kategorik olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arap Ligi ülkeleri, salı günü Mısır’da "Gazze’nin savaş sonrası yönetimine" ilişkin zirve düzenleyecek.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

37 ölü, 39 yaralı: Ülke şokta! Karnavala gidiyordu37 ölü, 39 yaralı: Ülke şokta! Karnavala gidiyordu
Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldüKocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Trafikte cezalar artıyor! Alkollü araç sürmenin 'yatarı' olacak: Drift 80 bin makas 50 bin

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

Trump-Zelenskiy tartışması gündemde! AB'den ilk misilleme geldi: Yasaklandı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.