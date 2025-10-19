İsrail, Hamas’tan 2 İsrailli rehinenin daha cesedini teslim alacak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’tan 2 İsrailli rehinenin daha cesedini daha teslim alacağını açıkladı. IDF’in sosyal medya üzerinden yayımladığı paylaşımda, "Kızılhaç ekipleri ölen bazı rehinelerin bulunduğu tabutları teslim almak üzere Gazze Şeridi’nin güneyindeki belirlenmiş bir buluşma noktasına doğru yola çıktı. Resmi kimlik tespiti rehinelerin ailelerine yapılacak ilk bilgilendirmeden sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HAMAS’IN ELİNDEKİ ÖLÜ REHİNE SAYISI 16’YA DÜŞECEK

İsrail basını, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes kararı çerçevesinde taraflar arasında gerçekleştirilen rehine takasları dahilinde Hamas’ın şimdiye kadar 20 canlı ve 10 ölü İsrailli rehineyi teslim ettiğini aktardı. Bugün gerçekleştirilecek takastaki 2 ölü rehinelerin de kimliklerinin doğrulanmasının ardından, Hamas’ın elindeki ölü rehine sayısının 16’ya düşeceği belirtildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır