İsrail helikopteri Lübnan'da düşürüldü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İsrail ordusu Lübnan'ın kuzeyindeki Suriye sınırına helikopterle asker indirmeye çalışmasının ardından bölgeye intikal eden Hizbullah güçleriyle arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail helikopterinin düşürüldüğü iddia edilen olayla ilgili henüz detaylar bilinmiyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah güçlerinin Lübnan’ın doğusunda bir kez daha sıcak çatışmaya girdiği bildirildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nda (NNA) yer alan haberde, İsrail askerlerinin ülkeye sızma girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Lübnan-Suriye sınırına yakın Nabi Sheet kasabası eteklerine helikopterle inen ve ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine karşılık verilmesinin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan 2 Hizbullah yetkilisi ise, bölgeye inmeye çalışan bir İsrail helikopterinin Hizbullah tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Söz konusu iddia Lübnan ya da İsrail makamları tarafından doğrulanmadı.

HİZBULLAH, İSRAİL'İN SIZMA GİRİŞİMİNİN PÜSKÜRTÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusuna ait 4 helikopter geçtiğimiz hafta Suriye yönünden Lübnan’a girerek, El-Hariba ve Maaraboun kasabaları yakınlarına asker indirmişti.

Karadan ilerlemeye çalışan İsrail askerleri, Nabi Sheet kasabası yakınlarında Hizbullah güçleri ile çatışmaya girmişti.

Hizbullah, İsrail’in bölgeye sızma girişiminin püskürtüldüğünü duyurmuştu. İsrail'in birliklerini geri çekebilmek için bölgeye savaş uçakları ve helikopterlerle yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in bu saldırılarında 3'ü Lübnan askeri olmak üzere en az 41 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Hizbullah
