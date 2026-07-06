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İsrail'i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: 'Güç dengesi bozulur'

Kritik NATO Zirvesi öncesi ABD ile Türkiye arasında gerçekleşmesi beklenen F-35 ve jet motorlarının iş birliği, İsrail cephesini korkuya sürükledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'ye verilecek F-35 ve jet motorlarının 'Orta Doğu'daki güç dengelerini' değiştireceğini savunarak, İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: 'Güç dengesi bozulur'
  1. NATO Zirvesi yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi Türkiye ile ABD arasında gerçekleşmesi muhtemel F-35 ve jet motoru iş birliği İsrail cephesini endişelendiriyor. Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e hem bu konu hem de bölgesel meselelerle ilgili açıklamada bulundu.

İsrail i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: Güç dengesi bozulur 1

NETANYAHU TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

İsrail i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: Güç dengesi bozulur 2

'GÜÇ DENGESİNİ BOZAR'

Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.

İsrail i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: Güç dengesi bozulur 3

İRAN SÖZLERİ

İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller." ifadesini kullandı.

İsrail i Türkiye-ABD iş birliği korkusu sardı! Netanyahu: Güç dengesi bozulur 4

Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.

Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını iddia eden Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye abd f 35
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