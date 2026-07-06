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Kartal'da sır olay! Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal'da tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal'da sır olay! Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kartal da sır olay! Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu 1

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kartal da sır olay! Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu 2
Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kartal da sır olay! Metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kartal gecekondu
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