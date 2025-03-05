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İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
05.03.2025 14:00
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı Orta Doğu'da da yankı uyandırdı. İsrail basını korkularını peş peşe yaptığı haberlerle dile getirdi. Suriye'de Türkiye'nin etkisinin artacağını belirten İsrail basını, denetlemenin Türkiye'ye geçmesi halinde Suriye'deki varlıklarının tehlikeye düşeceğini ve hava sahasının kendilerine kapatılabileceğini yazdı.

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail basınına yansıyan yorumlara göre terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla bölgede büyük bir değişim yaşanması muhtemel.

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"İSRAİL'İN VARLIĞINA MEYDAN OKUYABİLİR"

Bu değişim, özellikle Türkiye'nin etkisini artırırken İsrail'in çıkarına zarar verme potansiyeli taşıyor.

NTV'nin Haaretz gazetesine dayandırdığı haberde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir" değerlendirmesine yer verildi.

"HAVA SAHASI KAPATILABİLİR"

Suriye hava sahasının Baas rejimi döneminde Rusya ile koordineli olarak İsrail'e açık tutulduğu hatırlatılan analizde, "Türkiye'nin Moskova'nın yerine denetlemesi halinde Suriye hava sahası İsrail'e yakında kapatılabilir" denildi.

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"ABD'Yİ SURİYE'DEN ASKER ÇEKMEYE TEŞVİK EDECEK"

Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetmesinin Suriye'deki güç dengelerini "dramatik bir şekilde değiştireceği", Türkiye'nin konumunu etkileyeceği ve ABD'yi Suriye'den asker çekmeye teşvik edeceği yorumu yapıldı.

"İSRAİL ZOR DURUMDA KALACAK"

Örgütün en büyük yapılanması olan ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PKK'ya olduğunu, kendilerine olmadığını savunmasına karşın, ABD desteğini kaybedebileceği ve Suriye yönetiminin direktiflerini yerine getirmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Bu durumda Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerden çekilebileceği ve İsrail'in "Suriye'nin güneyinde işgalci güç" olarak uluslararası alanda zor durumda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

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"YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ"

Kanal 14'ün haberinde ise yaşananların Kuzey Irak'ta ve Suriye'de büyük etkilerinin olacağı değerlendirmesi yapıldı ve yeni bir döneme girildiği vurgulandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de yaşanan gelişmelerin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalmasına sebep olacağı ve bunun Türkiye'nin tutumunu etkileyebileceği yorumu yapıldı.

"ÖRGÜT SURİYE YÖNETİMİYLE ANLAŞMAK ZORUNDA KALABİLİR"

The Jerusalem Post'ta yer alan değerlendirmede, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin tutumunun önemli olacağı ve Türkiye'nin çağrıya kulak vermeyen örgütü bitirmek için yoğun operasyonlara başlayabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede, ABD yönetiminin Suriye politikasını değiştirmesi durumunda ise örgütün Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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