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İsrail iddiası: İran anlaşmasının metnini görme isteğini ABD reddetmiş

İsrailli bir kaynak, İsrail’in ABD’den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

İsrail iddiası: İran anlaşmasının metnini görme isteğini ABD reddetmiş

ABD’nin İsrail’in İran anlaşmasının metnini görme isteğini reddettiği iddia edildi. Adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, ABD merkezli CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’den İran anlaşmasının metnini görmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini öne sürdü.

İsrail iddiası: İran anlaşmasının metnini görme isteğini ABD reddetmiş 1

İRAN ANLAŞMA METNİNİ İSRAİL GÖRMEK İSTEDİ ABD REDDETTİ

Kaynak, talebin reddedilmesinin nedenlerinden birinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmanın resmi olarak açıklanmasından önce içeriğini sızdıracağından korkması olduğunu açıkladı.

İsrail iddiası: İran anlaşmasının metnini görme isteğini ABD reddetmiş 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Binyamin Netanyahu
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