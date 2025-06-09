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İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı! Greta Thunberg'in gözaltı fotoğrafı paylaşıldı

İsrail ordusunun Akdeniz açıklarında uluslararası sularda ilerlerken baskın yaparak alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım götüren "Madleen" yelkenlisi, Usdud (Aşdod) Limanı'na ulaştı. Diğer yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in gözaltındaki fotoğrafını da paylaştı.

İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'na ulaştı! Greta Thunberg'in gözaltı fotoğrafı paylaşıldı

Uluslararası sularda ilerlerken İsrail ordusunun 9 Haziran'da düzenlediği baskınla el koyduğu "Madleen" yelkenlisi, İsrail'in güneyindeki limana getirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise Madleen yelkenlisindeki aktivistleri temsil eden avukatlar, müvekkillerinin 17 saat boyunca alıkonulmasının ardından Usdud Limanı'na getirildiğini belirtti.
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İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen 12 aktivistin büyük olasılıkla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in gözaltındaki fotoğrafını paylaştı.

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12 KİŞİ BULUNUYORDU

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

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Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisi müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Greta Thunberg Gazze
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