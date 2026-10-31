İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Nasır Tıp Kompleksi'nden alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlediği saldırıda Ziya Ebu er-Rus yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, saldırının İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) kampın kuzeyindeki elektrik şirketi binası çevresinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda Ebu Namus Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bölgenin hedef alındığı saldırıda da 4 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait askeri araçlar, buldozerler ve bir ekskavatörün Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu Hammam bölgesinden Vadi es-Selka'ya doğru onlarca metre ilerlediğini bildirdi.

İsrail buldozerlerinin, "Sarı Hat" olarak bilinen hattın batısında kalan Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladığı, bölgede yoğun ateş açıldığı ve "Quadcopter" tipi İHA'lardan bombalar atıldığı belirtildi.

Güvenlik koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle çok sayıda Filistinli ailenin bölgeden göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

GAZZE'NİN KUZEYİ VE GÜNEYİNDE DE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi kaynakları, Şati Mülteci Kampı'ndaki Belahiye bölgesinde sivillerin toplandığı yerin İsrail tarafından bombalanması sonucu aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde günler önce bir araca düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Arafat el-Arir'in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'e ait savaş gemilerinin Gazze kentinin sahilini bombaladığı ve bölgeye makineli tüfeklerle ateş açtığı, kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan Senafur Kavşağı çevresindeki evlerin de yoğun ateş altına alındığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın doğusunu, Gazze kentini, güneydeki Han Yunus'u ve orta kesimdeki Deyr el-Belah'ı topçu ateşiyle hedef aldığını kaydetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail askeri araçlarından bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara ateş açıldığı, bazı çadırların kurşunların hedefi olduğu aktarılırken, olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIR YANGININDA 2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Filistin basınında yer alan haberlere göre, Refah kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlardan birinde yangın çıktı.

Yangında, 6 aylık Esil İbrahim Ebu Suheyban ile 4 aylık Habibe Muhammed Zennun yaşamını yitirdi.

Yangının ardından çadırın büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiği, ailelere ait kıyafet, battaniye ve kişisel eşyaların çevreye dağıldığı görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, geniş çaplı yıkım ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Filistinli, yaşamını geçici barınma alanlarında sürdürmeye çalışıyor.

Saldırılarda evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen aileler, yetersiz imkanlarla kurulan çadırlarda zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma koşulları daha da ağırlaşıyor. Eskimiş ve yıpranmış çadırlar, soğuk hava, şiddetli yağış ve su baskınlarına karşı yeterli koruma sağlayamıyor.

Aşırı kalabalığın yaşandığı çadır alanlarında, yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan güvenli olmayan yöntemler de yangın riskini artırıyor.

Gıda, temiz su ve tıbbi malzeme sıkıntısı ise yerinden edilmiş ailelerin karşı karşıya olduğu insani krizi derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve geniş çaplı yıkımın yanı sıra yaklaşan kış mevsiminin getirdiği zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

CAN KAYBI 74 BİN 594'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 6 kişinin cenazesinin getirildiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1580'e, yaralananların sayısının 5 bin 711'e yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 845 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 594'e, yaralı sayısının ise 175 bin 834'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumunun 24 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 18 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır