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Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı’na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 1

TRENDE KİMYASAL SIZINTI ALARMI VERİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi.

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 2

O VAGON KARANTİNAYA ALINDI

Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 3

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 4

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 5

Yer: Kayseri! Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı: Vagon karantinaya alındı 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tren kimyasal
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