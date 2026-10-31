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Meteoroloji uyarmıştı: Marmaris’te sağanak etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı: Marmaris’te sağanak etkili oldu

Marmaris’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı: Marmaris’te sağanak etkili oldu 1

MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞIŞ

Sürücüler ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirten. yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyarmıştı: Marmaris’te sağanak etkili oldu 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris sağanak yağış
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