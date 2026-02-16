İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den art arda tepkiler! "Mekansal soykırımdır"

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatması kararı tepki uyandırdı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: "HERKESİN BU SALDIRGANLIĞA KARŞI ÇIKMASI GEREK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır" dedi.

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatmasını “mekansal soykırım” olarak niteleyen Çelik şunları kaydetti:

"İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir.

Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür."

DIŞİŞLERİ: KARARI EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İsrail hükümetinin aldığı kararı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail’in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür. İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır. Netanyahu hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da yoğunlaştırılan yayılmacı politikalar, bölgede devam eden barış çabalarını baltalamakta ve iki devletli çözüm perspektifine zarar vermektedir. Uluslararası toplumu İsrail’in fiili durum oluşturma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.