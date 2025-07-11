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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik hava saldırılarında 13 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının hem güneydeki Han Yunus kentinde hem orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri bombaladığı belirtildi.

Han Yunus kentindeki Ebu Hamid Kavşağı'nda düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğü aktarılan haberde, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Zuhur Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda da 3 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail in Gazze de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti 1

FARKLI BÖLGELERDE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara yönelik hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bilgisi paylaşılan haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 3 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun bugün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere toplam 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

İsrail in Gazze de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti 2

ATEŞKES KARARINA RAĞMEN AÇ BIRAKMA, YIKIM VE ZORLA GÖÇ

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık da devam ediyor.

(AA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
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