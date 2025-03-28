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  4. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü

28.03.2025 14:12
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Zeytun Mahallesi'ndeki Avad ailesine ait evi hedef aldı.

Saldırıda kadın ve çocuklar dahil 14 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin kaldığı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail güçleri Refah’ın doğusundaki Şevke bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktaya saldırarak iki Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Suheyla beldesinde Buraym ailesine ait eve düzenlediği saldırıda biri çocuk iki kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Azbet Abdu Rabbu bölgesi ve Beyt Lahiya’nın kuzeyinde de yoğun ateş açtı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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