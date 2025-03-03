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  4. İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.03.2025 17:47
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İsrail'in Hayfa kentinde bir alışveriş merkezi yakınlarındaki otobüs durağında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırganın İsrail-Almanya çifte vatandaşı bir Dürzi olduğu ve son birkaç ayı yurtdışında geçirdiği kaydedildi.

İsrail'in Hayfa kentinde bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Lev Hamifratz" alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında düzenlenen bıçaklama olayında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi ise yaralandı.

Rambam Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati riskinin bulunmadığı kaydedildi.

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İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, bir güvenlik görevlisinin saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve saldırıya katılan başka bir şüpheli bulunup bulunmadığını tespit etmek için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki Hasan Dahamşe olduğu açıklandı. Dahamşe'nin İsrail'in kuzeyindeki Kafr Kanna'dan İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğu aktarıldı. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail saldırı
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