HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'in 'öldü' dediği komutan, 12 gün sonra görüldü! Tahran'daki kutlamalara katıldı

İsrail'in İran'ı vurmasıyla Orta Doğu'da gerilim tırmanmış, iki ülke arasında savaş patlak vermişti. 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından dün ateşkes resmen yürürlüğe girdi. Öte yandan dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'in öldüğünü iddia ettiği İranlı general Kaani Tahran'da düzenlenen gösterilere katıldı. Kaani'nin görüntüleri, "12 gün süren İsrail saldırganlığının ardından General Kaani'nin ilk görüntüleri" notuyla paylaşıldı.

İsrail'in 'öldü' dediği komutan, 12 gün sonra görüldü! Tahran'daki kutlamalara katıldı
Melih Kadir Yılmaz

İsrail ile İran arasında patlak veren savaş dünya kamuoyunun gözünü bu noktaya çekmişti. Savaşa ABD de attığı bombalarla dahil olurken, iki ülke arasında dün resmen ateşkes başladı.

2

Savaşın ilk günlerinde İran'ı yoğun şekilde bombalayan İsrail, 13 Haziran'daki saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani'nin öldüğünü iddia etti.

1

12 GÜN SONRA TAHRAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

İran tarafından bu konuyla ilgili olarak açıklama yapılmazken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran resmi haber ajansı IRNA haberinde; İsrail saldırısında hayatını kaybeden generaller arasında Kaani'nin de olduğu iddiaları devam ederken Kaani'nin 12 gün sonra ilk kez başkent Tahran'da görüntülendiğini bildirdi.

3444

Haberde, Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİ IRNA PAYLAŞTI

Görüntülerde yanındaki korumalarıyla birlikte meydana gelen Kaani'nin alandaki vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü. IRNA görüntüleri, "12 gün süren İsrail saldırganlığının ardından General Kaani'nin ilk görüntüleri" notuyla paylaştı.

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Amerikan The New York Times gazetesi 13 Haziran'da "ismi açıklanmayan İranlı kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kaani'nin İsrail'in İran'daki saldırılarında öldürüldüğünü iddia etmişti.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yapmıştı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rota virüsü var deyip iğne yapılan küçük kız engelli kaldı!Rota virüsü var deyip iğne yapılan küçük kız engelli kaldı!
Hepsi yakalandı! Türkiye'ye getirildilerHepsi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı

Oktay Saral'dan bu kez AK Partilileri uyardı

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Trump'ı kızdıran rapor! Hem ABD hem İsrail istihbaratı paylaştı: Nükleer tesisler imha edilmedi

Trump'ı kızdıran rapor! Hem ABD hem İsrail istihbaratı paylaştı: Nükleer tesisler imha edilmedi

Canlı yayında gergin anlar! Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'tutuklama' polemiği

Canlı yayında gergin anlar! Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'tutuklama' polemiği

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.