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İsrail'in saldırıları devam ediyor! 5 UNRWA çalışanı öldü

20.03.2025 16:20
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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in son birkaç günde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in saldırıları devam ediyor! 5 UNRWA çalışanı öldü

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in son birkaç günde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alırken, Birleşmiş Milletler çalışanlarını da hedef alıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in son birkaç günde Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarında 5 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Lazzarini, "Onlar öğretmenler, doktorlar ve hemşirelerdi. En savunmasız olanlara hizmet ediyorlardı" dedi.

"EN KÖTÜ KABUSLARINI TEKRAR TEKRAR YAŞIYORLAR"

Lazzarini açıklamasında, "Gazze Şeridi’nin kuzeyini ve güneyinden ayıran kara harekatının devam etmesi nedeniyle en kötüsünün henüz gelmemiş olmasından korkuyoruz. İnsanları kaçmaya zorlayan tahliye emirleri on binlerce insanı etkiledi. Büyük bir kısmı, yaklaşık 1,5 yıl önce savaşın başlamasından bu yana "langırt" muamelesi görerek zaten yerinden edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Savaştan zarar görmüş yerleşim bölgesine yönelik kuşatmanın da sıkılaştığını vurgulayan Lazzarini, "İsrail makamları yaklaşık üç haftadır her türlü insani yardım ve temel ticari malzemenin girişini yasaklamaya devam ediyor. Her gün izlediğimiz üzere, Gazze'deki insanlar en kötü kabuslarını tekrar tekrar yaşıyorlar. En insanlık dışı çilelerin sonu gelmiyor" açıklamasını yaptı.
Lazzarini, "bölgede ateşkesin yenilenmesi, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım ile ticari malzemelerin bölgeye engelsiz akışı" yönünde çağrı yaparak, "Zaman kalmadı, şimdi ihtiyacımız var" dedi.

Lazzarini'nin açıklamasına göre İsrail saldırılarında öldürülen UNRWA çalışanlarının sayısı 284'e yükseldi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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