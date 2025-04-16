İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 4 bin 700'den fazla kişinin uzuvları ampute edildi

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Hamas ile varılan ateşkesi 18 Mart'ta bozan İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 51 bin 25 kişi hayatını kaybetti, 116 binden fazla Filistinli de yaralandı. Ölüm saçan bu saldırılar, Gazze'deki bazı Filistinlilerin de hayatlarını sonsuza kadar değiştiriyor.

Saldırılarda aldıkları ağır yaralar ya da İsrail'in ilaç ve tıbbi malzeme girişine izin vermemesi nedeniyle çok sayıda Filistinli uzuvlarını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 4 bin 700'den fazla kişinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti.

Berş, İsrail bombardımanında uzuvlarını kaybedenlerin 850'den fazlasının çocuk olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) açıklamasına göre, Gazze, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip. İsrail'in Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişine izin vermemesi nedeniyle çok sayıda çocuk ve yetişkin anestezi dahi uygulanmadan ampute ediliyor.