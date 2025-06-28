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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İranlı yetkililer ve bilim insanları için toplu cenaze töreni düzenlendi

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İranlı yetkililer ve bilim insanları için toplu cenaze töreni düzenlendi
Cansu Akalp

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

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ZAMAN ZAMAN SLOGANLAR ATILDI!

Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

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İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran İran
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