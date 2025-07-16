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İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi! "Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz"

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, "Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz" denildi.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi! "Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz"
Begüm Özkaynak

Genel Kurulda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkere okundu.

Tezkerede, İsrail'in hukuk tanımazlığının bugün yüzünü bir kez daha Suriye'de gösterdiği belirtildi.

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımın, Lübnan ve İran'a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınmasının, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekun tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koyduğu vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir. İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail'in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir."

İsrail in Suriye deki saldırılarına karşı TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi! "Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz" 1

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Tezkerede, bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece, hem bölgede hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceğinin aşikar olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. Suriye'deki barış ve istikrarın, bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini; tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz."

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri tezkereye kabul oyu verirken, DEM Parti çekimser kaldı.

(AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail tezkere tbmm
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