İsrail İran'daki sembol yerleri vurmuştu! İsrailli yetkili açıkladı: Altında bu mesaj yatıyormuş

İsrail medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, İsrail ordusunun "Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin 'geri sayım yapan' saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurmasının "mesaj" niteliğinde olduğunu savundu.

"SAVAŞI BİTİRİN YOKSA REJİM DEVRİLECEK"

Söz konusu yetkililer, bu saldırılar üzerinden İran'a "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek" mesajının verildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Tahran'ın merkezinde çok sayıda stratejik noktaya saldırılar düzenlediğini iddia etmişti.

O SEMBOLLERİ VURDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Katz, İsrail savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu İç Güvenlik karargahı başta olmak üzere Devrim Muhafızlarının sivil milis gücü Besic karargahı, Evin Hapishanesi ve İsrail'in yıkılışına ilişkin 'geri sayım yapan' saatin bulunduğu Filistin Meydanı'nı vurduklarını iddia etmişti.

Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu açıklanmış, İsrail dış istihbarat servisi Mossad, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

(AA)