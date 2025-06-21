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İsrail-İran savaşı 9. gününde... Karşılıklı saldırılar yoğunlaştı: ABD, hayalet uçaklarını İran'a 2 saatlik uzaklığa çekti!

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Doğukan Akbayır

İsrail-İran savaşının 9. günü yine karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İsrail ordusu, İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldı. Tesiste sızıntı olmadığı bildirilirken, Tahran ise Tel Aviv'e balistik füzelerle saldırdı. İsrail ayrıca İsfahan ve Ahvaz'a yoğun saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. İsfahan'da 6 kişinin hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca ABD'nin hayalet uçaklarını İran'a 2 saatlik mesafeye kadar yaklaştırdığı öğrenildi.

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi. Saldırılar giderek şiddetlenirken, iki ülke de füzelerini peş peşe ateşliyor.

TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ

Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyledi. Trump bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

İşte İsrail-İran savaşında son durum:

19.36

HUSİLERDEN ABD'YE TEHDİT

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Kızıldeniz'deki ABD savaş gemilerine saldırma tehdidinde bulundu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ve ülkeyi savunmak için gerekli "meşru" adımları atacaklarını belirtti.

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19.25

İSRAİL'DEN AHVAZ'A YOĞUN SALDIRI

İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın güneybatısındaki Kuzistan/Ahvaz'a yoğun saldırılar düzenledi.

19.00

"YANITIMIZ DAHA SERT OLACAK"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Pezeşkiyan görüşmede, İsrail'in devam eden saldırganlığına karşı daha sert yanıt vereceklerini bildirirken, barışçıl nükleer haklarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

18.45

ABD'NİN HAYALET UÇAKLARI İRAN'A YAKIN KONUŞLANDIRILDI

ABD’nin, İran’ın yer altındaki nükleer tesisini vurmak için yaptığı planın detayları ortaya çıktı. İddialara göre; Hint Okyanusu’ndaki küçük bir adada konuşlanan B-2 uçaklarının taşıdığı ağır sığınak delici bombalarla vurabilir.

Yalnızca 30 kilometrekare bir yüz ölçümüne sahip olan Diego Garcia, İran’a 3 bin 795 km uzaklıkta olan uçakların üssten havalanması halinde azami hızla İran’a iki saatte varabileceği belirtiliyor.

18.30

İRAN'DAN CASUSLARA 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri" belirtildi.

18.00

İSRAİL SALDIRILARINDA 6 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in İran'daki saldırılarında İsfahan'ın Necefabad kentinde aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

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10.30

İRAN: 430 SİVİL ÖLDÜ, 3500 YARALI VAR

İran, İsrail saldırılarında 430 sivilin öldüğünü 3500 kişinin de yaralandığını duyurdu.

07.00

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu.

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Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

04.20

İSRAİL KUM'DA SİVİL BİNAYI VURDU, BİR ÇOCUK ÖLDÜ

İran devlet televizyonuna göre İsrail, Kum kentinin Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

3.30

TEL AVİV'DE YİNE SİRENLER ÇALDI

İran, misilleme saldırısında Tel Aviv'e yönelik onlarca balistik füze fırlattı.

Sirenlerin çaldığı Tel Aviv'de hava savunma sistemi de devreye girerek İran füzelerini engellemeye çalıştı.

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03.00

İSRAİL YİNE TAHRAN'I VURDU

Gece saatlerinde İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri İsrail füzelerine karşı ateşlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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