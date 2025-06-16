İsrail- İran savaşında 4. gün… Hayfa’da sokaklar yanıyor! İsrail Batı’dan yardım istedi, İran Dışişleri Bakanlığı binası vuruldu: Ölü sayısı artıyor…

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.
İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.
Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.
İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de en az 16 kişi hayatını kaybetti.
İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor.
İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.
İşte tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgede son durum...
05.15
İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti. İsrail ordusu isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması için uyarı yaptı
Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.
Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.
İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.
Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.
05.15
İran'ın sabaha karşı ateşlediği füzelerden bazıları hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv ve çevresine isabet etti.
İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.
AA ekibi Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.
İsrail ordusu, füzelerin isabet ettiği yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.
04.00
İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.
İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.
Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.
03.45
İran güvenlik güçleri, dördüncü günde de saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in başkent Tahran'da kurduğu bir drone üretim atölyesine baskın yaptı.
03.30
İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
01.10
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.
Başkent Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri duyuluyor.
İran devlet televizyonu, saldırıların Şehriyar ilçesinde yoğunlaştığını duyurdu.
00.50
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılmaya devam eden füzeler nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.
Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.
23.30
İran Sağlık Bakanlığı, cuma gününden beri İsrail'in saldırılarında 224 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bin 277 kişi de yaralandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum