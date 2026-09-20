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Bölgede gerilim tırmanıyor: ABD’den Suudi Arabistan için kritik uyarı

ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği ülkede devam eden “güvenlik sorunları nedeniyle Taif ve Yanbu kentleri için seyahat uyarısı yayımladı. ABD hükümeti personelinin bu kentlere yapacağı seyahatlar özel izne bağlandı.

Bölgede gerilim tırmanıyor: ABD’den Suudi Arabistan için kritik uyarı

ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, ülkedeki "güvenlik sorunları" nedeniyle Taif ve Yanbu kentlerine seyahat edecek ABD hükümeti personelinin seyahat öncesinde özel izin alması gerektiğini bildirdi.

Bölgede gerilim tırmanıyor: ABD’den Suudi Arabistan için kritik uyarı 1

Suudi Arabistan ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken bölgede gerilim artıyor. ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Taif ve Yanbu kentlerine yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bölgede gerilim tırmanıyor: ABD’den Suudi Arabistan için kritik uyarı 2

GÜVENLİK SORUNLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere resmi veya kişisel amaçla seyahat edecek ABD hükümeti personelinin önceden özel izin alması gerektiği belirtildi. Uyarının, Suudi Arabistan’da devam eden "güvenlik sorunları" nedeniyle yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan abd
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