İsrail-İran savaşında çarpıcı iddia! İran, ABD Başkanı Trump'tan acil ateşkes için yardım istedi

İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken savaşta dördüncü güne girildi. Karşılıklı hava saldırıları sürerken, İran’ın ateşkes için ABD’den baskı talebinde bulunduğu iddiası gündeme geldi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İRAN'IN ACİL ATEŞKES TALEBİ İÇİN TRUMP'TAN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Adı açıklanmayan 2 İranlı ve 3 bölgesel kaynağa dayandırılan haberlerde, İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği öne sürüldü. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

(İHA)