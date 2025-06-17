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İsrail-İran savaşında gerilim sürüyor! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

İsrail ile İran arasında günlerdir süren karşılıklı saldırılar bölgede tansiyonu artırmaya devam ediyor. Gerilimin 5. gününde İsrail’de 2 bin 700’den fazla kişinin evleri tahliye edilirken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un sığınağa girdiği görüntü ortaya çıktı.

İsrail-İran savaşında gerilim sürüyor! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

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İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL'DE 2 BİN 700'DEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail'de 2 bin 700'den fazla kişinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

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İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'UN SIĞINAĞA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, İran’ın füze saldırıları sonrasında sığınağa girdiği anlara ait bir görüntü paylaşıldı.

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17 Haziran 2025
17 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İran İsrail Isaac Herzog sığınak savaş
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