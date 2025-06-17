İsrail-İran savaşında gerilim sürüyor! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un o görüntüsü ortaya çıktı

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL'DE 2 BİN 700'DEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle İsrail'de 2 bin 700'den fazla kişinin evlerini tahliye ettiği belirtildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'UN SIĞINAĞA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, İran’ın füze saldırıları sonrasında sığınağa girdiği anlara ait bir görüntü paylaşıldı.