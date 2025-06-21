İsrail-İran savaşında 'sızıntı' korkusu! Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi. Saldırılar giderek şiddetlenirken, iki ülke de füzelerini peş peşe ateşliyor.

TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ

Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyledi. Trump bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" kaydetti.

İşte İsrail-İran savaşında son durum: