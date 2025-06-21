İsrail-İran savaşında 'sızıntı' korkusu! Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurması ve İran'ın misilleme saldırılarıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi. Saldırılar giderek şiddetlenirken, iki ülke de füzelerini peş peşe ateşliyor.
Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyledi. Trump bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" kaydetti.
İşte İsrail-İran savaşında son durum:
07.00
İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu.
Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.
04.20
İran devlet televizyonuna göre İsrail, Kum kentinin Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.
Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.
3.30
İran, misilleme saldırısında Tel Aviv'e yönelik onlarca balistik füze fırlattı.
Sirenlerin çaldığı Tel Aviv'de hava savunma sistemi de devreye girerek İran füzelerini engellemeye çalıştı.
03.00
Gece saatlerinde İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri İsrail füzelerine karşı ateşlendi.
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