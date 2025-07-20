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İsrail kararın verdi! BM görevlisi sınır dışı edilecek

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İsrail kararın verdi! BM görevlisi sınır dışı edilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın, Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiğini aktardı.

Sözcülük, Whittall'ı "İsrail'e karşı önyargılı ve düşmanca davranışlar sergilemek, gerçekleri çarpıtmak, yanlış raporlar sunmak, İsrail'i karalamak ve BM'nin tarafsızlık kurallarını ihlal etmekle" suçladı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, meslek kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiği kaydedildi.

BM yetkilisinin vizesinin ay sonunda sona ereceği ve sınır dışı edileceği bildirildi.

İsrail basını, kararın Whittall'ın İsrail'i Filistinlilere "ölüm cezası" uygulamakla suçlamasının ardından geldiğini iddia etti.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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