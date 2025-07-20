İsrail kararın verdi! BM görevlisi sınır dışı edilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın, Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiğini aktardı.
Sözcülük, Whittall'ı "İsrail'e karşı önyargılı ve düşmanca davranışlar sergilemek, gerçekleri çarpıtmak, yanlış raporlar sunmak, İsrail'i karalamak ve BM'nin tarafsızlık kurallarını ihlal etmekle" suçladı.
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, meslek kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiği kaydedildi.
BM yetkilisinin vizesinin ay sonunda sona ereceği ve sınır dışı edileceği bildirildi.
İsrail basını, kararın Whittall'ın İsrail'i Filistinlilere "ölüm cezası" uygulamakla suçlamasının ardından geldiğini iddia etti.
Kaynak: AA
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