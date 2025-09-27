HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail katliama devam ediyor! 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar yerine yönelik saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı açıklandı. Filistinli sağlık kaynakları, İsrail’in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail katliama devam ediyor! 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar bölgesini hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El-Awda Hastanesi’ne sevk etti. Sağlık çalışanları bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasının beklendiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 98'E YÜKSELDİ

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail’in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamalara göre, bu kayıpların 52’si Gazze şehrinde, 37’si Gazze Şeridi’nin merkezindeki çeşitli bölgelerde ve 9’u da güneydeki Han Yunus bölgesinde meydana geldi. İsrail bu sabah ayrıca, Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları’nın yakınlarındaki bölgeleri de bombardımana tutmuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazar Beşikçi beyin kanaması geçirdi! Hayati riski varYazar Beşikçi beyin kanaması geçirdi! Hayati riski var
Samsun’da balıkçı teknesinde patlama! Yaralılar varSamsun’da balıkçı teknesinde patlama! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.