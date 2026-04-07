İsrail konsolosluğu önündeki çatışmada dikkat çeken an! Kahraman polisimiz böyle avladı

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önündeki polisle bir saldırgan arasındaki çatışma anları kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar da cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

2 POLİS YARALANDI

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Konsolosluk önündeki çatışma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor. Çatışma sırasında bir polis memurunun arabanın altına yatıp teröristi bacağından vurduğu anlar ise dikkat çekti.