İsrail konsolosluğu önündeki çatışmada dikkat çeken an! Kahraman polisimiz böyle avladı

Öğle saatlerinde İstanbul'daki İsrail konsolosluğunda çatışma çıktı. 3 terörist etkisiz hale getirilirken biri öldürüldü. Çatışma anlarına ait görüntüler çıktı. Görüntülerde bir polisin arabanın altına yatarak teröristi vurduğu anlar yer aldı.

Ufuk Dağ

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önündeki polisle bir saldırgan arasındaki çatışma anları kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar da cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

2 POLİS YARALANDI

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Konsolosluk önündeki çatışma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor. Çatışma sırasında bir polis memurunun arabanın altına yatıp teröristi bacağından vurduğu anlar ise dikkat çekti.

