İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı başlattığını duyurarak, saldırılarda Hizbullah’a ait noktaların hedef alınacağını iddia etti. Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un güney banliyölerinde alçak uçuş yaptığını bildirdi.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail ordusu, saldırılar öncesi Lübnan'ın güneyindeki Ayta al-Jabal, Taybeh ve Tayr Debba bölgeleri için tahliye uyarısı yayınlamıştı. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

06 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

